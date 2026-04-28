Velasco y Saavedra reciben credenciales en jornada clave para autoridades electas

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz acreditó a 822 autoridades de los 56 municipios cruceños en un acto que se desarrolla en los predios de Fexpocruz.

De acuerdo con el programa, entre los primeros en recibir sus credenciales están Juan Pablo Velasco como gobernador electo por la alianza Libre, junto a Paola Aguirre, vicegobernadora electa, dando paso a una nueva administración departamental.

En el ámbito municipal, Manuel Mamen Saavedra será acreditado como nuevo alcalde de Santa Cruz de la Sierra, acompañado por los concejales de la capital cruceña, donde la agrupación VOS consolidó mayoría política con 10 representantes frente a uno de Primero Santa Cruz.

La jornada contempla también la entrega de credenciales a 30 asambleístas por territorio y 16 por población, entre titulares y suplentes, además de alcaldes y concejales de los distintos municipios del departamento.

El acto, que se extenderá durante toda la jornada, representa el cierre administrativo y político de las elecciones subnacionales 2026 y habilita a las nuevas autoridades para asumir funciones en sus respectivos cargos.

La jornada contempla también la entrega de credenciales a 30 asambleístas por territorio y 16 por población, entre titulares y suplentes, además de alcaldes y concejales de los distintos municipios del departamento.

El acto, que se extenderá durante toda la jornada, representa el cierre administrativo y político de las elecciones subnacionales 2026 y habilita a las nuevas autoridades para asumir funciones en sus respectivos cargos.