YPFB anuncia evaluación de personal y apoyo internacional para la reestructuración

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Publicado el 28/04/2026 a las 14h22
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El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, anunció este martes que se inicia un proceso de reestructuración en la estatal, tras cuestionamientos y casos de corrupción en la anterior gestión. La autoridad dijo que se evaluará al personal y se contratará un equipo para un apoyo técnico.

Detalló que se iniciará, de manera inmediata, una evaluación exhaustiva y profunda de todo el personal de YPFB, desde los cargos ejecutivos más altos, pasando por las direcciones operativas, hasta el último trabajador. "Una evaluación con criterios técnicos, meritocráticos y de unidad profesional".

"Es muy importante para nosotros empezar esta nueva gestión evaluando a todo nuestro personal. Sabemos que hay gente valiosa que tiene una carrera hecha en YPFB, pero también sabemos que hay gente que ha estado incrustada en esta institución, en esta empresa, haciendo daño", expuso.

Asimismo, sostuvo que se ha emitido un instructivo para que todo el personal, desde la vicepresidencia, las gerencias hasta las direcciones distritales, pongan a disposición sus cargos ante la presidencia ejecutiva.

El proceso de evaluación tendrá un periodo de entre 15 y 20 días hábiles, a partir de un equipo técnico especializado que hará una evaluación de la empresa.

"Creemos que esta es una primera medida concreta que es necesaria para poder optimizar y para poder darle también la certeza a todos los bolivianos que vamos a trabajar con las personas más idóneas para poder sacar adelante esta empresa".

Asimismo, la autoridad dijo que, durante este fin de semana, se empezó a tomar contacto con instituciones internacionales para tener un apoyo técnico en el proceso de reestructuración, modernización y reforma integral de la empresa.

"Este apoyo se va a consolidar en los próximos días a partir ya de la contratación de un estudio, de un equipo de profesionales que van a empezar a hacer este trabajo en forma inmediata", agregó.

Con ello, afirmó que se aproxima una nueva era en Bolivia, que estará marcada por la nueva ley de hidrocarburos.

 

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