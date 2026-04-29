Acción judicial frena interpelación al Ministro de Hidrocarburos en la ALP

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 29/04/2026 a las 22h25
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Una decisión judicial dejó en pausa el proceso de interpelación legislativa contra el ministro de Hidrocarburos y Energía, Carlos Marcelo Blanco Quintanilla, luego de que la Sala Constitucional Tercera de la ciudad de El Alto admitiera una Acción de Amparo Constitucional presentada por la autoridad.

El recurso fue interpuesto contra el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara Montaño, y derivó en la suspensión temporal del acto de interpelación que estaba programado para este jueves 30 de abril de 2026.

Como medida cautelar, el tribunal determinó frenar la comparecencia para evitar un “daño irreparable”, dejando en suspenso cualquier tratamiento del caso hasta que se emita una resolución sobre el fondo de la acción tutelar. El proceso judicial está registrado bajo el NUREJ 204296747.

La solicitud fue presentada por la defensa legal del Ministerio de Hidrocarburos, que argumentó la legitimidad del ministro Blanco Quintanilla, designado mediante el Decreto Presidencial N° 5612 el pasado 22 de abril de 2026.

El tribunal, presidido por el vocal Ricardo Guisbely Limachi, fijó audiencia pública para el martes 5 de mayo a las 12:00, la cual se desarrollará de manera virtual. Asimismo, instruyó a la Asamblea Legislativa remitir todos los antecedentes y pruebas correspondientes antes de esa fecha.

Debido a la trascendencia del caso, la Sala Constitucional citó como terceros interesados a diversas autoridades, entre ellas el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila; el titular de la Cámara de Diputados, Roberto Castro; además de los ministros Mauricio Zamora Liebers (Obras Públicas), José Gabriel Espinoza Yáñez (Economía) y Raúl Marcelo Salinas Gamarra (Defensa).

La resolución cuenta con las firmas de los vocales Ricardo Guisbely Limachi, Grover Jhonn Cori Paz y Juan Levy Ulloa Galarza. Con esta determinación, el Gobierno logra postergar el control parlamentario sobre la gestión en hidrocarburos, al menos hasta que se resuelva la acción judicial en curso.

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