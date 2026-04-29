Con entrega de credenciales culmina ciclo electoral y TSE alista padrón y ley

Ayer los Tribunales Electorales Departamentales (TED) entregaron credenciales a 5.400 autoridades subnacionales en todo el país.

El documento, habilita a gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales a asumir funciones el próximo 4 de mayo para el periodo 2026-2031.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, exhortó a las nuevas autoridades a ejercer sus cargos con responsabilidad, ética y vocación de servicio, remarcando que tienen la tarea de promover el desarrollo, la inclusión y la convivencia democrática.

Próximas tareas

Ávila anunció dos compromisos institucionales: la promoción de una nueva Ley de Régimen Electoral y la construcción de un nuevo padrón electoral con mayores garantías de seguridad y acceso. “Aspiramos a una ley que fortalezca la democracia (...) y le hemos prometido a Bolivia un nuevo padrón y le vamos a cumplir”, enfatizó.

Loza y Reyes Villa

El gobernador electo de Cochabamba, Leonardo Loza, y el alcalde reelecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, estrecharon ayer martes sus manos en el acto de entrega de credenciales.

El apretón de manos ocurrió después de que Reyes Villa recibió su credencial y luego se dirigió a saludar a Loza, quien se encontraba sentado en primera fila de los asistentes.

En Cochabamba también llamó la atención la entrega de credenciales a los representantes indígenas Yuqui y Yuracaré en la asamblea legislativa, quienes acudieron a la cita con sus trajes típicos.