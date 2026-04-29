Obras Públicas confirma la cumbre del transporte para el 8 de mayo

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, confirmó que el 8 de mayo próximo se realizará el encuentro del transporte en la ciudad de La Paz para escuchar propuestas de ese sector y analizar el Plan Nacional de Carreteras y la modernización de peajes.

"La cumbre está convocada por mi persona, obviamente hay muchas cosas, se viene el primero de mayo, pero está confirmada para el 8 de mayo; la idea es que no sea una cumbre de reclamos, sino una cumbre de propuestas", remarcó Zamora.

Los otros temas que se analizarán son: mantenimiento de caminos, la conectividad bioceánica, actualización de la Ley de Carga, el Plan Nacional de Renovación del Parque Automotor, el relanzamiento del proyecto de conversión a gas natural vehicular (GNV) y la articulación el transporte ferroviario y aéreo.

"El Ministerio de Obras Públicas lo que quiere es presentar la visión del Gobierno bajo la línea de nuestro presidente Rodrigo Paz, en lo que es caminos, peaje, en todo lo que es el sector del autotransporte, porque ya sabemos los problemas, ahora tenemos que darles soluciones", explicó el ministro.

Mencionó el éxito del encuentro ferroviario que se organizó en Santa Cruz con la presencia del jefe de Estado donde se sentaron las bases para avanzar en la primera política ferroviaria de Bolivia. En esa línea, seguirá con ese tipo de encuentros para analizar los proyectos viales, de infraestructura y conectividad.

"Hicimos una gran cumbre del tema ferroviario, ahora se viene el autotransporte, después haremos de vivienda; la idea es que el Ministerio de Obras Públicas se mueva de esa manera", explicó la autoridad gubernamental.