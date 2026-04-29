Reunión cobista decidirá medidas el 1 de mayo; maestros e indígenas marchan

El ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB) determinó que el próximo 1 de mayo emitirá un ultimátum al Gobierno para exigir soluciones a los conflictos laborales, económicos y sociales que atraviesa el país.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, informó que las bases rechazaron la respuesta del Gobierno a su pliego petitorio que incluye demandas salariales, empleo, defensa de empresas públicas y políticas económicas.

En tanto, otros sectores como los maestros, indigenas y campesinos de Pando, mineros asalariados y cooperativistas mantienen sus movilizaciones .

Maestros

Ayer en la tarde la marcha del magisterio partió desde el municipio paceño de Calamarca rumbo a la sede de Gobierno, en demanda de un incremento salarial y otras demandas y reivindicaciones.

La profesora dirigente, Silvia Claros, señaló que las delegaciones se sumarán en la localidad de Vilaque. “Las 31 federaciones están presentes; además, faltan Pando y Potosí, mientras que La Paz se acoplará cerca”.

El objetivo de los maestros es llegar a la ciudad de La Paz el viernes para sumarse al cabildo que la COB organiza para el Día del Trabajador.

Marcha de Pando

La marcha campesina, que partió desde Pando, ya está en el tramo final de su recorrido hacia la ciudad de La Paz, luego de llegar al municipio Caranavi en la madrugada del domingo, en protesta contra la Ley 1720.

Dicha norma autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la conversión voluntaria de la pequeña propiedad agraria titulada a propiedad mediana.

Frente a las protestas, el Gobierno aprobó ayer el Decreto Supremo 5613 que garantiza la seguridad jurídica sobre la pequeña propiedad agraria y la dotación de tierras a campesinos e indígenas, principalmente en Beni y Pando.

La norma apunta a “atender la necesidad de acceso a tierra en el norte del país”. El Gobierno espera, además, frenar la marcha indígena iniciada hace más de 15 días.

Sin embargo, la movilización indígena continúa.

La dirigencia de los trabajadores mineros anunció es que se unirán a la marcha indígena en el municipio paceño de Caranavi. El sector pide la abrogación de la Ley 1720.