Transporte público y pesado anuncian paro nacional escalonado desde el 5 de mayo; exigen dialogar con el Presidente

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Publicado el 29/04/2026 a las 14h00
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Tras un ampliado realizado en Santa Cruz, los sectores del transporte público y pesado determinaron entrar en un paro nacional a partir del próximo martes 5 de mayo.

El máximo ejecutivo de la Confederación Sindical de los Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, informó que el paro del transporte será de manera escalonada. Iniciará con la medida de 24 horas este martes, en caso de no tener soluciones acatarán uno de 48 horas, luego de 72 horas y finalmente la medida será de manera indefinida.

"Este ampliado ha determinado un paro escalonado, primero de 24 horas que se va a realizar el martes de la próxima semana. En caso de no dar soluciones, se irá al paro de las 48 horas, finalmente 72 horas y un paro general indefinido", aseveró Gómez.

Señaló que el sector exige que se garantice el abastecimiento del combustible, particularmente del diésel; la calidad de la gasolina; el arreglo de las carreteras; y el resarcimiento inmediato por los daños ocasionados a los vehículos por los carburantes "desestabilizados".

En ese sentido, Gómez aseveró que el sector también está dispuesto a dialogar, pero demanda que en el encuentro participe el presidente del Estado, Rodrigo Paz; además de los ministros de Economía, Obras Públicas, de Gobierno, de Hidrocarburos y el Presidente de YPFB.

Según Lucio Gómez, el paro del transporte estará acompañada por bloqueos en las carreteras de la red vial fundamental y en las capitales de los departamentos, además del cierre de fronteras por parte del transporte pesado.

Precisamente el sector del transporte pesado confirmó que acatará el paro del próximo martes y anunció que la medida será de manera indefinida.

 

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