COB y sectores alistan cabildo el 1 de mayo; vocero de Paz ve “conspiración”

País
Redacción Central
Publicado el 30/04/2026 a las 9h03
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La  Central Obrera Boliviana (COB) ha confirmado que mañana, 1 de mayo,  Día del Trabajador, realizará un cabildo en el que  definirá medidas ante el rechazo del Gobierno al pedido de aumento salarial.

Además del cabildo de la COB, otros sectores también han anunciado movilizaciones. El Magisterio que se sumará a la reunión de los trabajadores, los mineros cooperativistas, transporte, campesinos e indígenas de Pando y otras organizaciones están en apronte para asumir medidas de presión.

En tanto, ante los anuncios de protestas, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, dijo  que el Gobierno está abierto a dialogar con todos los sectores de Bolivia, sin embargo, alertó que “está en curso” un proceso conspirativo contra la administración de Rodrigo Paz.

“Estamos en democracia y podemos expresar nuestras demandas, de eso se trata, y tenemos que escucharnos. Lo que sí no estamos de acuerdo es en la generación de convulsión política con intenciones de generar un caos y eventualmente construir un proceso conspirativo que creemos que en parte está en curso”, aseveró en conferencia de prensa.

El secretario Ejecutivo de COB, Marco Argollo, anunció el martes que los afiliados al ente matriz de los trabajadores  definirán sus medidas de presión mañana.

El sector laboral exige la atención a su pliego petitorio y se unirá con el Magisterio, que marcha en demanda del incremento salarial; el transporte público y pesado ya anunció un paro nacional escalonado que iniciará el próximo martes; el sector salud de La Paz acató ayer paro de 24 horas en demanda de insumos; los mineros cooperativistas ya anticiparon que “paralizarán” Bolivia; y una marcha indígena- campesina de Pando y Beni se acerca a la Sede de Gobierno en rechazo a la Ley 1720.

Decisiones

“Este cabildo es una medida extrema de la COB y sus organizaciones, ante la necesidad de que de una vez por todas el Gobierno central escuche a este pueblo. Este cabildo va a ser de carácter deliberante y de obligación cumplir las decisiones para el Gobierno central”, dijo Mario Argollo, máximo ejecutivo de la COB, a Urgente.bo.

En el cabildo de mañana se planteará una agenda nacional con distintas demandas al Gobierno, luego de que este último haya negado atender el pliego petitorio y optara por instalar mesas de diálogo a partir del 4 de mayo.

Será la primera vez que la COB lleve a cabo un cabildo; en años anteriores, este ente matriz acostumbraba a realizar una marcha por el Día del Trabajador.

Los Fabriles de Bolivia confirmaron su participación en el cabildo. El secretario ejecutivo del sector, Mario Segundo, señaló que en el encuentro se asumirán determinaciones frente a las demandas estructurales de los trabajadores, las cuales no fueron atendidas por el Gobierno.

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