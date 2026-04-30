Ministro de Defensa califica de positiva la reunión con el general Philip J. Ryan tras lograr avances en cooperación y seguridad

El ministro de Defensa, Marcelo Salinas Gamarra, calificó como muy positiva la reunión sostenida este jueves con el Mayor General del Ejército de los Estados Unidos, Philip J. Ryan, Comandante General del Ejército Sur de los Estados Unidos, en instalaciones de esta cartera de Estado, destacando que el encuentro consolida una etapa de reactivación y fortalecimiento de las relaciones bilaterales en materia de defensa.

El encuentro permitió avanzar en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en defensa y seguridad, con énfasis en el intercambio de información estratégica, entrenamiento militar, transferencia de capacidades y apertura de oportunidades de formación y especialización para las Fuerzas Armadas bolivianas.

“Fue un encuentro muy positivo”, afirmó la autoridad, al remarcar que la reunión no solo reafirma la voluntad de cooperación entre ambos países, sino que también sienta bases concretas para el desarrollo de programas conjuntos orientados a mejorar las capacidades operativas y técnicas del sector defensa. En ese sentido, destacó la posibilidad de acceder a becas, programas de capacitación y mecanismos de intercambio que contribuyan a la profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el ministro Salinas subrayó que este acercamiento se enmarca en una política activa de inserción internacional, orientada a fortalecer la presencia de Bolivia en el ámbito global y a generar alianzas estratégicas que aporten a la seguridad y estabilidad regional.

Como parte de su agenda en Bolivia, la delegación encabezada por el Mayor General Ryan tiene previsto sostener reuniones con el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, además de realizar visitas a unidades militares y al Colegio Militar del Ejército, consolidando espacios de diálogo institucional y cooperación directa.

El Ministerio de Defensa reafirma su compromiso de continuar impulsando acuerdos y acciones que fortalezcan la cooperación internacional, contribuyan al desarrollo institucional de las Fuerzas Armadas y consoliden capacidades para enfrentar los desafíos en materia de defensa y seguridad.