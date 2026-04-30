Paz anuncia “nueva etapa” con diálogo y leyes estructurales

El presidente Rodrigo Paz afirmó este jueves que, a partir del 1 de mayo, se abrirá una nueva etapa en el país con la convocatoria a un diálogo nacional y la presentación de un paquete de leyes orientadas a la reactivación económica y el desarrollo.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario señaló: “A partir del primero de mayo, Día del Trabajador, vamos a abrir una nueva etapa en Bolivia. Vamos a invitar a todos los bolivianos (…) a un gran encuentro nacional donde se establezca una agenda de todos”.

Paz indicó que desde este viernes el Gobierno enviará a la Asamblea Legislativa un conjunto de normas, entre ellas leyes de hidrocarburos, energía e inversiones. “Iremos presentando las leyes que se requieren en el país (…) para que Bolivia pueda crecer, desarrollarse, generar empleo y bienestar para los bolivianos”, sostuvo.

Asimismo, convocó a los distintos sectores a participar en este proceso. “No podemos ser mezquinos, no podemos darle la espalda al país (…) todos debemos participar y desarrollar una agenda nacional, pero con absoluta verdad”, manifestó.

“Nadie se salva solo”

El jefe de Estado también afirmó que el país atraviesa una situación económica compleja. “No hay gobernación, ni alcaldía, ni el propio Gobierno nacional que no esté quebrado. Eso fue lo que nos dejaron”, señaló, al remarcar que “nadie se salva solo” y que se requiere trabajo conjunto para superar la crisis.

En esa línea, anunció la realización de encuentros sectoriales, entre ellos uno vinculado a la minería y otro a la tierra. “Necesitamos un gran encuentro por una minería que genere riqueza (…) y un gran encuentro por la tierra para hablar con la verdad”, indicó.

El mandatario también cuestionó los pliegos petitorios y planteó un cambio de enfoque. “A futuro no más pliegos petitorios (…) les propongo planes de trabajo con compromisos”, afirmó.

En su mensaje, el Presidente pidió priorizar el diálogo frente al conflicto. “Bolivia con los conflictos no va a avanzar, sí con el diálogo y las soluciones”, sostuvo.

En vísperas del Día del Trabajador, expresó un saludo a la población: “El primero de mayo, gran día del trabajador (…) a todos los bolivianos, reciban un cariño enorme (…) que tengan un hermoso día”.