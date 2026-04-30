Paz exige a alcaldes y gobernadores reducir la burocracia

El presidente Rodrigo Paz Pereira condicionó este jueves el trabajo con las nuevas autoridades electas de las alcaldías y gobernaciones a la firma de acuerdos orientados a reducir la burocracia y mejorar la gestión pública. La medida forma parte de su política “Tranca Cero”.

“Cuando empecemos esta nueva relación, felicitando a las nuevas autoridades electas gobernadores y alcaldes, va a haber una relación de: 'si quieres trabajar con el gobierno central necesitamos tener acuerdos para que la burocracia tanto en el gobierno central como en las alcaldías y gobernaciones (se reduzca)", afirmó el jefe de Estado.

El primer mandatario explicó que estos acuerdos deben traducirse en una mejor atención a la población y en cambios en la gestión en todos niveles del Estado.

Estas declaraciones se dieron en el marco del lanzamiento de la plataforma “Reporta tu tranca”, una herramienta que permitirá denunciar trabas burocráticas en instituciones públicas y que forma parte del programa “Tranca Cero”.

Paz Pereira también presentó la plataforma “Reporta tu Tranca” en el Encuentro Internacional para la Modernización del Estado, que contó con la participación del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Argentina, Federico Sturzenegger, quien compartió experiencias sobre los procesos de desburocratización aplicados en su país como referencia para la transformación digital impulsada en Bolivia.