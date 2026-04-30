TSE niega a la COB la designación de veedores para su cabildo en El Alto

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró improcedente el pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) para designar veedores para su cabildo, que se realizará este 1 de mayo en la ciudad de El Alto.

"Nos está quitando el derecho a expresarnos en un cabildo que está en nuestra Constitución. Nosotros hemos hecho conocer esta nota el 17 de abril y nos responde el día de hoy, y vemos una clara intención de perjudicar y no dar legitimidad a nuestro cabildo (...) quieren vulnerar nuestros derechos constitucionales", dijo Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB.

Este jueves por la mañana, dirigentes de la COB llegaron a puertas del TSE para solicitar una respuesta sobre el acompañamiento (veedores) a su cabildo del 1 de mayo.

Los dirigentes del máximo ente de los trabajadores recibieron una respuesta negativa por parte del TSE, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que determinó declarar improcedente la solicitud presentada por la COB, observando el punto 11 de los temas a tratar.

"Con 'chicanerías' observa el punto 11. Ya no confiamos en este Órgano Electoral porque ya sabemos que responde al Gobierno central. Aquí el que va a dar validez y legitimidad va a ser el pueblo boliviano", reclamó Argollo.

La COB convocó a su cabildo, que se realizará este viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador. Este encuentro se desarrollará desde las 09:00 en la avenida Panorámica, a la altura del Teleférico Rojo, en la urbe alteña, donde se abordará una agenda de 11 puntos.

Entre los temas destacan: la defensa y resguardo de los recursos naturales, del patrimonio nacional y la no privatización de las empresas públicas del Estado; el respeto al voto soberano del pueblo; salud y educación pública gratuita; la reposición de la pérdida del poder adquisitivo por la inflación; y el cumplimiento de promesas electorales nacionales, entre otros.