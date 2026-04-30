TSE niega a la COB la designación de veedores para su cabildo en El Alto

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Publicado el 30/04/2026 a las 12h04
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró improcedente el pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) para designar veedores para su cabildo, que se realizará este 1 de mayo en la ciudad de El Alto.

"Nos está quitando el derecho a expresarnos en un cabildo que está en nuestra Constitución. Nosotros hemos hecho conocer esta nota el 17 de abril y nos responde el día de hoy, y vemos una clara intención de perjudicar y no dar legitimidad a nuestro cabildo (...) quieren vulnerar nuestros derechos constitucionales", dijo Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB.

Este jueves por la mañana, dirigentes de la COB llegaron a puertas del TSE para solicitar una respuesta sobre el acompañamiento (veedores) a su cabildo del 1 de mayo.

Los dirigentes del máximo ente de los trabajadores recibieron una respuesta negativa por parte del TSE, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que determinó declarar improcedente la solicitud presentada por la COB, observando el punto 11 de los temas a tratar.

"Con 'chicanerías' observa el punto 11. Ya no confiamos en este Órgano Electoral porque ya sabemos que responde al Gobierno central. Aquí el que va a dar validez y legitimidad va a ser el pueblo boliviano", reclamó Argollo.

La COB convocó a su cabildo, que se realizará este viernes 1 de mayo por el Día del Trabajador. Este encuentro se desarrollará desde las 09:00 en la avenida Panorámica, a la altura del Teleférico Rojo, en la urbe alteña, donde se abordará una agenda de 11 puntos.

Entre los temas destacan: la defensa y resguardo de los recursos naturales, del patrimonio nacional y la no privatización de las empresas públicas del Estado; el respeto al voto soberano del pueblo; salud y educación pública gratuita; la reposición de la pérdida del poder adquisitivo por la inflación; y el cumplimiento de promesas electorales nacionales, entre otros.

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