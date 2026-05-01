Matan al decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, en Santa Cruz

La Policía Boliviana se encuentra movilizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tras el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, quien fue atacado presuntamente por sicarios que se desplazaban en una motocicleta, según un reporte de la Red DTV.

El jurista recibió al menos seis impactos de bala. En el marco de los operativos de búsqueda se han instalado retenes móviles en distintos puntos de la ciudad para dar con los responsables del hecho. Las autoridades mantienen hermetismo sobre las causas del crimen. El hecho ocurrió en el cuarto anillo, a la altura de la avenida Busch.

Claure fue elegido decano en enero de 2025 y estaba a cardo de la Sala Primera del Tribunal Agroambiental. Fue electo en las pasadas Elecciones Judiciales. Entre los asuntos sensibles que conocía Claure y otros integrantes del Tribunal Agroambiental estaban las actividades de la minería ilegal en Pando, donde realizó una inspección en el río Madre Dios, en febrero pasado.

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