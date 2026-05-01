Paz desafía a la COB: “Si quieren aumentar salario, primero generen trabajo”

Este viernes el presidente Rodrigo Paz, durante su discurso ante los fabriles de la Fábrica Manaco, cuestionó el pliego petitorio planteado en el cabildo de la Central Obrera Boliviana (COB) que se desarrolló en La Paz, El Alto y les pidió que generen primero empleos antes de pedir incremento salarial.

“Como puede ser que haya un cabildo, dicen un cabildo en El Alto y todos sus peticiones sean aumentar salario y no aumentar trabajo. Si quiere aumentar salario, primero generen trabajo” señaló el mandatario.

Ante esta situación, manifestó que les ha pedido con mucho respeto que no vayan con un pliego petitorio sino más bien que vengan con plan de trabajo, motivo por el cual lanzó la pregunta a los de la COB: ”¿Cómo puedo con el gobierno nacional ayudar a los sectores fabriles, para que puedan generar inversión, puedan crecer y así generar trabajo?

En ese marco, lamentó que si se aumenta el salario en las empresas, se perderán muchas fuentes de empleo y que ese incremento solo beneficiará a unos cuantos.

“Si manaco aumenta su manaco aumenta el salario, muchos tendrán que perder su trabajo, porque no alcanza para todos”, concluyó.