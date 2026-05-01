Presidente Paz resalta al trabajador como eje de la familia y la economía

Al conmemorar el Día del Trabajador, el presidente Rodrigo Paz resaltó este 1 de mayo el rol central de los trabajadores en la construcción de la familia, la comunidad y el país, durante un encuentro con el sindicato fabril de Manaco, en Cochabamba, donde también vinculó el trabajo con dignidad y futuro.

“El Día del Trabajador significa también el día de la familia, del vecindario, de la provincia, del departamento y de la patria”, afirmó la autoridad, luego de subrayar que el trabajo trasciende lo individual y se proyecta en el entorno social.

El mandatario enfatizó que esta fecha no solo reconoce al trabajador como individuo, sino también a todo su entorno, incluyendo a hijos, padres y abuelos, como parte de una estructura social que se sostiene en el trabajo.

“El trabajador es nucleador de la familia, (…) le genera dignidad, le genera futuro, le permite planificar”, sostuvo.

Estas declaraciones se suman al mensaje emitido la noche del jueves, cuando el mandatario envió un saludo a los trabajadores del país, reconociendo tanto al sector formal como al informal.

“El trabajador se expresa en Bolivia en el hombre y la mujer que sale día a día a la calle (…) a ese 15% de la formalidad y al 85% de informales, gremiales, cuentapropistas, transportistas y artesanos”, señaló.

En su mensaje, también expresó un saludo a las familias bolivianas. “Reciban del presidente un cariño enorme, pero también del ciudadano y de la familia que representa”, agregó.