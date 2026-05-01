“Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure, sobrepasó los límites”, denuncia presidente del TSJ tras asesinato de decano

País
AGENCIAS
Publicado el 01/05/2026 a las 6h55
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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSE), Romer Saucedo, condenó hoy el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure Hinojoza, por parte de sicarios anoche en Santa Cruz de la Sierra y denunció que este atentado rebasó todos los límites, según un reporte de Unitel.

“Lo que le hicieron a Víctor Hugo Claure, amigo y colega Magistrado del Tribunal Agroambiental, sobrepasó los límites”, escribió Saucedo en las redes sociales.

La autoridad del Órgano Judicial mostró su disconformidad por la inseguridad y calificó el hecho como una “ausencia de Estado”.

“No se puede vivir en un país que no brinda seguridad a sus ciudadanos. No se puede vivir en un país donde el sicariato se apoderó de él y le dobló el brazo al Estado”, señaló.

El hecho se registró la noche del jueves, cuando la autoridad judicial fue sorprendida por dos sicarios, uno de ellos le disparó en la zona de la avenida Busch de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

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