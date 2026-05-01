TSJ repudia “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Claure

País
AGENCIAS
Publicado el 01/05/2026 a las 7h23
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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) repudió “el cobarde y atroz asesinato” del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza y advirtió que este tipo de hechos se constituye es una “grave afrenta a la institucionalidad democrática”, según un comunicado público en sus RRSS.

La máxima instancia de justicia exige que se identifique y sancione a los autores de este crimen.

“El Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia del Órgano Judicial de Bolivia, expresa ante la ciudadanía su más profundo y absoluto repudio por el cobarde y atroz asesinato del Decano del Tribunal Agroambiental, Dr. Víctor Hugo Claure Hinojoza (Q.E.P.D.)”, dice una parte del pronunciamiento.

El decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo, Claure Hinojoza fue asesinado la noche del jueves en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el cuarto anillo, a la altura de la avenida Busch.

Un sicario le disparó al magistrado, que estaba en un vehículo, y luego huyó junto con su cómplice en una motocicleta.

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