Marcha indígena cumple 23 días y avanza hacia La Paz desde Unduavi

La marcha indígena y campesina proveniente de Beni y Pando continúa su avance hacia la sede de Gobierno y este sábado cumple 23 días de recorrido, en medio de condiciones climáticas adversas y afectaciones a la salud de sus integrantes.

En la madrugada, los marchistas arribaron a la comunidad de Unduavi, donde enfrentaron bajas temperaturas y los efectos de la altura. Varios de ellos tuvieron que resguardarse en ambientes improvisados que rápidamente se saturaron, mientras otros pasaron la noche a la intemperie.

“Hace rato la madre de un compañero falleció y se enteró en plena marcha, y son sacrificios que vivimos y eso no siente este gobierno ni lo que el pueblo sufre para escuchar. Esta marcha no es política, es una marcha por una acción social reivindicadora”, dijo un marchista.

Pese a ello, la marcha retomó su recorrido y mantiene su objetivo de llegar a La Paz. El sector demanda la abrogación de la Ley 1720 sobre la conversión de tierras, normativa que, según sostienen, pone en riesgo la pequeña propiedad.

La movilización partió el pasado 8 de abril desde la Amazonía boliviana, coincidiendo con la promulgación de dicha ley. Desde entonces, decenas de hombres y mujeres recorren largas distancias con la intención de visibilizar sus demandas ante el Gobierno.