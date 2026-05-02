Velan los restos del magistrado Víctor Hugo Claure y prevén su entierro este domingo

Los restos mortales del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, son velados en la ciudad de Cochabamba, después de que fuera asesinado la noche del jueves en Santa Cruz de la Sierra.

Pasadas las 19.00 del viernes, el féretro llegó en un avión al Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann y luego fue trasladado hasta un salón velatorio. Familiares de la autoridad demandaron justicia y que se dé con los autores del crimen.

La misa de cuerpo presente está prevista para la mañana de este domingo 3 de mayo, mientras que el sepelio se realizará a las 11.00 en el Cementerio General de Cochabamba.

El magistrado Claure murió por cuatro disparos de arma de fuego, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF). Al menos dos hombres, a bordo de una motocicleta, habrían participado en el crimen.

Tanto la Policía como la Fiscalía continúan con las investigaciones para dar con los autores del asesinato. No se descarta que el hecho esté vinculado a alguna resolución relacionada con conflictos de tierras, según el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez.