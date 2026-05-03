Accidente aéreo en El Alto: dictan cárcel para piloto y detención domiciliaria para copiloto

El Juzgado Primero de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia a las Mujeres de El Alto determinó la noche del sábado la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro para el piloto, mayor Erick R. Z., y la detención domiciliaria, con medidas restrictivas, para el copiloto, capitán James R. E., por el accidente aéreo en El Alto.

En la audiencia de medidas cautelares, se estableció que existe una “alta probabilidad” de autoría de los oficiales, pertenecientes a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en los delitos de homicidio y lesiones culposas, en el siniestro del avión Hércules C-130, suscitado el 27 de febrero.

Ambos oficiales fueron aprehendidos el viernes, un día después de haberse presentado el informe conclusivo de la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos, el cual estableció que factores operacionales y condiciones climáticas adversas derivaron en la pérdida de control de la aeronave.

El avión, procedente de Santa Cruz de la Sierra, se siniestró al momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de El Alto, pasadas las 18.00 del 27 de febrero. Transportaba material monetario sin valor legal del Banco Central de Bolivia (BCB).

El hecho dejó 23 fallecidos, 37 heridos y varios vehículos destrozados.