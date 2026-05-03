Desde Estados Unidos, los expertos del fútbol Lisa Berg y Omar Salgado llegan a Bolivia en mayo

País
AGENCIAS
Publicado el 03/05/2026 a las 10h10
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Los expertos en fútbol Lisa Berg y Omar Salgado visitarán Bolivia del 4 al 9 de mayo, como parte del programa “Embajadores Deportivos” (Sports Envoys), del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Los especialistas desarrollarán actividades en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Implementarán entrenamientos deportivos para 300 jóvenes y capacitarán a 250 entrenadores de fútbol. Además, brindarán conferencias para universitarios y público en general, sobre la relación del deporte con el liderazgo, la educación y la economía. 

"Los deportes son divertidos, pero también significan mucho más. Mantienen nuestra salud, enseñan valores importantes, promueven el turismo y la actividad económica; además, ofrecen becas para la educación en universidades en EE.UU. La llegada de Lisa Berg y Omar Salgado cobra relevancia en el marco de las celebraciones Freedom250 y en un año en el que Estados Unidos será coanfitrión de la Copa Mundial de Fútbol 2026, reforzando el poder del deporte como puente entre naciones", comentó Robyn Remeika, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos de América.   

Del 4 al 9 de mayo, los embajadores deportivos realizarán una gira por Bolivia con actividades en tres ciudades: 

En Santa Cruz (4-5 de mayo), ofrecerán conferencias sobre formación de talento y desarrollarán clínicas deportivas en coordinación con el Centro Cultural San Isidro.    

En Cochabamba (5-7 de mayo), dirigirán talleres de liderazgo y metodologías internacionales, entrenamientos deportivos en el complejo Félix Capriles y una conferencia en la Universidad Mayor de San Simón.   

La gira concluirá en La Paz (8-9 de mayo) en el club The Strongest, con entrenamientos enfocados en la identificación de talento y el desarrollo de jóvenes promesas. Además, se brindará un taller especializado de fútbol adaptado para atletas con discapacidad física. Como parte complementaria del programa, se realizará, en el mismo club, una presentación especial de EducationUSA sobre oportunidades de becas deportivas y académicas en universidades estadounidenses, brindando información clave sobre procesos de postulación, requisitos de admisión y opciones de formación internacional para atletas estudiantes bolivianos interesados en combinar educación superior con desarrollo deportivo. 

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