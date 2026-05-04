La COB y sectores sociales empiezan movilizaciones; Gobierno pide diálogo

Los sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB); los indígenas de Pando y Bení, transportistas,campesino de las 20 provincias de La Paz, mototaxistas de Santa Cruz, mineros y otras organizaciones sociales empiezan este semana movilizaciones por sus demandas en todo el país.

En tanto, a tiempo de insistir que las movilizaciones tienes afanes conspirativos contra la presidencia de Rodrigo Paz, el Gobierno también ha llamado a todos los sectores en conflicto a establecer una mesa de diálogo para encontrar soluciones, antes de llegar a la confrontación.

Entre las demandas de los sectores sociales está el pliego de la COB (que incluye aumento salarial), la abrogación de la Ley 1720, la mejora de la calidad de los combustibles y otras.

Entre algunas medidas que anunciaron los sectores están las movilizaciones callejeras, bloqueos de carreteras y paro de actividades.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que “reiteramos nuestro llamado al diálogo. Hacemos votos para que esas decisiones intransigentes que niegan la conversación se eliminen; no solo en el transporte, sino en todas las áreas”, afirmó Gálvez ante el panorama de conflictividad que se avecina.

Para esta semana está previsto el inicio de un paro y huelga, definidos en el cabildo de la COB el pasado viernes, en demanda de atención a un pliego laboral que ya fue rechazado por la administración de Paz.

Asimismo, los choferes del transporte federado definieron un paro escalonado que comenzará mañana con una medida de 24 horas. Exigen que se garantice la calidad del combustible, el abastecimiento y que se acelere el resarcimiento por daños en sus vehículos a causa de la gasolina de mala calidad.

Por otro lado, los indígenas que marcharon durante 24 días desde las tierras bajas tienen previsto ingresar este hoy al centro de la ciudad de La Paz, exigiendo la anulación de la ley de conversión de la pequeña propiedad en mediana. Aseguran que realizarán protestas a diario hasta ser escuchados.

Mientras tanto, en Santa Cruz, un ampliado de mototaxistas definió iniciar el martes un paro y bloqueo indefinido exigiendo calidad del combustible, abastecimiento y un pronto resarcimiento. La medida de presión se llevará a cabo en la capital y en municipios rurales.

Se suma el anuncio de la Federación de Campesinos de La Paz “Túpac Katari”, que determinó un bloqueo indefinido de caminos en las 20 provincias del departamento a partir de este miércoles.