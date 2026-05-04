Gobierno asegura que resolvió todos los pedidos de choferes

El Gobierno asegura que ya atendió las demandas del autotransporte y cuestionó que el paro nacional convocado por la Confederación de Choferes para este martes 5 de mayo continúe, al señalar que “no hay razón” para ejecutar esa medida.

“Hemos hecho análisis de las demandas del autotransporte, donde todos los puntos que ellos solicitan han sido solucionados. (...) Como puede ver la población, no hay razón (para) que haya un bloqueo”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

Este lunes, el Gobierno convocó al sector a una reunión en la Casa Grande del Pueblo, pero los choferes no asistieron ni confirmaron su participación. La autoridad aseguró que continuarán convocando al diálogo en la fecha que los dirigentes dispongan.

Según el Gobierno, se dio solución a temas como el abastecimiento de combustible, compensaciones por la calidad de la gasolina y precios congelados. En el caso del GNV, se aprobó un decreto que autoriza la compra directa de cilindros para acelerar la conversión de vehículos.

Además, anunció un plan de más de 125 millones de dólares que será enviado a la Asamblea Legislativa para su aprobación en las próximas semanas, destinado a un programa de emergencia para el mantenimiento de carreteras en todo el país.

Desde la Confederación, el ejecutivo Lucio Gómez ratificó el paro con bloqueos ante los “incumplimientos” del Gobierno y advirtió con medidas escalonadas si no hay respuesta.

Por su parte, Mauricio Zamora asguró que “el ministro va a estar presente donde tenga que estar. Vamos a esperar a los hermanos transportistas con los brazos abiertos para que en vez de que vengan con pliegos petitorios, vengan con planes de trabajo y avancemos en soluciones”