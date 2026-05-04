Gobierno dice que reforzará seguridad en Santa Cruz tras ola de asesinatos

Luego del asesinato de Victor Hugo Claure, magistrado decano del Tribunal Agroambiental y de una de crímenes ocurridos en Santa Cruz, la Policía Boliviana activó desde ayer un plan de alto impacto en ese departamento con el despliegue de más de 550 efectivos y unidades especializadas para enfrentar el incremento de hechos delictivos.

Las intervenciones estarán orientadas a identificar personas en situación irregular, especialmente extranjeros, así como a detectar a quienes porten armas de fuego, según reporte de la Red Uno.

Estos operativos no se limitarán a la capital cruceña, sino que también se extenderán a provincias y ciudades fronterizas, en el marco de una estrategia integral contra el crimen organizado.

Como parte del refuerzo, se confirmó el traslado de unidades tácticas desde La Paz, además de la conformación de un grupo élite especializado en la lucha contra el crimen organizado, el sicariato y los ajustes de cuentas.

Este equipo fue preparado durante más de un mes con entrenamiento intensivo, lo que permitirá iniciar operaciones en las próximas horas con base en Santa Cruz.

En tanto, el experto en temas de seguridad, Cristian Sánchez, afirmó a Urgente.bo que la anunciada creación de un grupo policial de élite para reforzar la lucha contra el crimen organizado en Santa Cruz no tendrá un efecto inmediato y que se trata de una decisión “artificial”.

El experto planteó que las autoridades aún no cuentan con un plan de acción que permita afectar las estructuras financieras de estos grupos, que continúan activos.

Magistrado

El magistrado por Cochabamba del Tribunal Supremo de Justicia, Germán Pardo Uribe, acompañó ayer la misa previa al entierro del decano Claure, quien falleció el pasado jueves tras recibir impactos de bala por parte de dos sujetos armados.



Pardo manifestó su preocupación por la seguridad de los magistrados, debido a la creciente inseguridad que se vive actualmente. Señaló que se trata de un hecho inédito, ya que “jamás un magistrado había sido víctima de un sicariato”.

Asimismo, informó que todos los magistrados se encuentran bajo resguardo policial, permaneciendo en sus domicilios como medida de seguridad. Añadió que, en lo que va del año, se han registrado siete asesinatos a consecuencia del sicariato.