Marchistas entregan pliego de 12 puntos al Gobierno y exigen reunión con Paz

País
ERBOL
Publicado el 04/05/2026 a las 17h29
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Marchistas campesinos e indígenas provenientes de Pando entregaron este lunes un pliego petitorio de 12 puntos al Gobierno y dieron un plazo de 24 horas para obtener respuestas. Además, exigieron una reunión directa con el presidente Rodrigo Paz, descartando el diálogo con ministros.

“A partir de la entrega damos 24 horas de plazo al gobierno para responder a nuestras demandas”, señalaron los dirigentes luego de dejar su pliego en ventanilla única de la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

El documento pide la abrogación de la Ley 1720, además de demandas sobre territorios indígenas, incluyendo dotación, titulación y compensación en el Beni, así como el respeto a la Constitución Política del Estado y a los derechos de los pueblos indígena originario campesinos en nuevas normativas.

 

Otras exigencias

Entre otros puntos, piden la suspensión y archivo del proyecto de la denominada “ley antibloqueo”, así como la paralización del tratamiento del Proyecto de Ley 060 vinculado a mercados de carbono, y la aprobación de una ley de bosques y sistemas de vida.

Los marchistas también exigen soluciones al abastecimiento de combustible a nivel nacional, la dotación de ítems en salud y educación para comunidades rurales, y mejoras en la conexión vial para sectores movilizados.

El pliego incluye además la erradicación progresiva de cultivos de coca en zonas no autorizadas, en cumplimiento de la Ley 906, y la anulación de la renta vitalicia para expresidentes y exvicepresidentes.

Los dirigentes advirtieron que permanecerán en La Paz hasta ser atendidos y rechazaron la convocatoria a una reunión con ministros para las 14:30 de este lunes.

“No queremos ni un ministro ni un viceministro, queremos su presencia”, afirmaron, al insistir en dialogar únicamente con el jefe de Estado.

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