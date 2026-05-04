Paz afirma que la provisión de "gasolina limpia" está garantizada "mientras no haya bloqueos"

"La provisión de gasolina limpia a Bolivia está absolutamente garantizada, cada día se revisa la cantidad de este combustible y de diésel que ingresa al mercado nacional, hay controles de llegada y salida de puertos", afirmó el presidente del Estado, Rodrigo Paz, quien remarcó que el abastecimiento continuará "mientras no haya bloqueos".

Las declaraciones las hizo en el marco de una entrevista en "Cabildeo Digital", según el reporte de la Dirección de Comunicación del Estado. El mandatario también alertó del perjuicio que causan los bloqueos de carreteras que algunos sectores del norte paceño anunciaron con la demanda de gasolina y maquinaria para el mantenimiento de carreteras.

Sin embargo, el gobierno y el sector del transporte de los Yungas y el norte paceño alcanzaron el domingo un acuerdo para levantar el bloqueo en la tranca de Urujara. El presidente Paz acudió al diálogo con los transportistas para escuchar sus demandas.

El jefe de Estado informó que ahora existen absolutas garantías sobre la calidad de la gasolina y afirmó que la población tiene "todo el derecho a enojarse" y reclamar por los daños causados por combustible contaminado.

"Pero ahora la población tiene también el derecho a saber que ahora hay gasolina limpia", dijo.

Paz expresó que la alteración de ese combustible, durante los primeros meses de su gestión, es algo que "duele" porque, aseguró, se hizo un trabajo esforzado para garantizar la provisión de combustibles.

Responsabilizó de la contaminación de la gasolina a estructuras de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que inclusive son familiares.

Añadió que su gobierno recibió un duro golpe con este tema, y sostuvo que los autores de este perjuicio a la población tuvieron la habilidad suficiente para organizar este daño porque la nueva administración gubernamental no contaba con los datos reales sobre la importación y distribución del combustible

Una vez que se conozca toda la información, explicó el presidente Paz, todos los autores e involucrados en estos hechos irregulares tendrán que someterse a una investigación y declarar cuáles fueron sus responsabilidades para que la justicia decida qué sanción merecen.

El mandatario no dudó en afirmar que YPFB es la empresa estatal más corrupta por la forma en la cual es administrada, como respaldo de ello, precisó que, por ejemplo, el sistema contable de la petrolera estatal es de los años 80 del siglo pasado.

"Quieren desestabilizar porque ese es su negocio, son 1.200 millones de dólares al año entre corrupción y contrabando, los hipermilllonarios, prefieren que se caiga la democracia antes que dar la cara a la justicia", afirmó Paz y denunció que el expresidente y exlíder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, también está detrás de la desestabilización al gobierno amparado en estructuras institucionales corruptas.