Transportistas bloquearán las vías en unos 90 puntos de Cochabamba

Los sindicatos de transporte de pasajeros obstruirán las vías en casi 60 puntos de bloqueo en el municipio de Cercado y 29 en los del valle bajo, desde las cero horas de este martes 5 de mayo, cumpliendo una instrucción del Comité Nacional de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia.

“Los propietarios o conductores, durante el bloqueo deberán permanecer” donde están sus vehículos, se lee en una “Citación” emitida por la Central de Transportes Quillacollo.

Ese documento, lo mismo que otro “del sector urbano” enumera todos los puntos de obstrucción vial y los sindicatos encargados de cada punto de bloqueo.

“Los vehículos que trabajen ese día y sufrieran algún daño será de su entera responsabilidad” (sic), enuncia el primero de los documentos mencionados.

Similares acciones de presión y protesta tendrán lugar en todo el país, como efecto de una decisión del ampliado de emergencia de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, realizada el pasado jueves, 29 de abril, en Santa Cruz.

Los bloqueos son parte “del paro movilizado de 24 horas” en protesta por la calidad del combustible y el lento resarcimiento de los daños causado por los carburantes de mala calidad.

Al final de la tarde este lunes, el Ministerio de Trabajo emitió un comunicado que “dispone tolerancia de media hora en el horario de ingreso a la jornada laboral correspondiente al martes 5 de mayo del 2026 (…) para las servidoras y servidores del sector público a nivel nacional.

Por su parte, también mediante un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda aseguró la continuidad de los vuelos programados, tanto para pasajeros como para operadores aéreos.

“Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) informó que las operaciones aeroportuarias en todas las terminales aéreas del país se desarrollarán con normalidad este martes 5 de mayo, pese al paro anunciado por el sector del transporte”, señala un despacho de la Agencia Boliviana de Información (ABI).