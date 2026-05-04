Velasco jura como gobernador de Santa Cruz: 'Vamos a reclamar con firmeza lo que nos corresponde'

Juan Pablo Velasco es oficialmente, desde media mañana de este lunes, gobernador del departamento de Santa Cruz. Hizo juramento del cargo en un acto oficial realizado en el Centro de Educación Ambiental de la capital cruceña, donde acudieron asambleístas departamentales y representantes de diferentes fuerzas políticas.

"Vamos a trabajar con todos, vamos a dialogar con el gobierno, pero vamos a demandar con firmeza lo que nos corrresponde", dijo Velasco en sus primeras palabras.

Antes de la posesión de Velasco, Jessica Paola Aguirre Melgar juró como vicegobernadora de Santa Cruz, la primera en la historia del país y del departamento oriental.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, le impuso la banda como vicegobernadora de Santa Cruz.

Después fue el turno de Juan Pablo Velasco, el gobernador más joven de Bolivia, con 39 años. Recibió la medalla del Bicentenario y el bastón de mando Andrés Ibáñez, símbolos de la autoridad departamental.

"No puedo dejar de destacar que esta fecha nos remite a nuestra épica autonómica: a la lucha, a la determinación y a la fuerza de nuestra gente; de quienes nacieron aquí de quienes eligieron hacer de Santa Cruz su hogar. Esa historia nos trae hasta este presente: un momento político que plantea enormes desafíos bajo el liderazgo de 'JP' Velasco y Paola Aguirre", declaró Álvarez, presidenta de la Asamblea Departamental.

Velasco llegó al acto vistiendo un traje negro, mientras que Aguirre optó por un atuendo blanco. Ambos ingresaron al recinto saludando a los asistentes y mostrando una sonrisa en el inicio de su gestión, informó El Deber.

Entre los asistentes también se encuentran el alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Carlos Manuel 'Mamén' Saavedra, y el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quienes acompañan este acto que marca el inicio de una nueva etapa en la administración departamental.



