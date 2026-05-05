ABC registra bloqueos del sector transporte en cuatro departamentos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se registran bloqueos del sector transporte en la Red Vial de Oruro, La Paz, Cochabamba y Tarija, por lo que solicitó a los usuarios tomar previsiones.

Los tramos en los que se impide la transitabilidad son:

Oruro

Tramo La Joya - Chuquichambi: sector puente La Joya

Tramo Llallagua - Ravelo: sector Llallagua (Diagonal Jaime Mendoza)

Tramo Cruce Machacamarquita - Llallagua: sector Orilla

Tramo Machacamarquita - Challapata: sector Puente Poopó

La Paz

Tramo Santa Bárbara - Huayrapara - Caranavi - Puente Sapecho - Palos Blancos - Autopista El Alto.

Cochabamba

Tramo Cochabamba- Quillacollo - Suticollo

Tramo Cochabamba- Quintanilla - Sacaba

Tramo Cochabamba- La Angostura - Paracaya - Arani

Tarija

Tramo Villa Montes - Boyuibe: Sector Bordo Caiguami.

Ante esa situación, la ABC pidió a los usuarios tomar previsiones, circular con precaución, y ante cualquier emergencia escribir a la línea de Whatsapp: 71219232 o llamar al número 80010 7222.

Los choferes exigen que se garantice el abastecimiento del combustible, particularmente del diésel; la calidad de la gasolina; el arreglo de las carreteras; el resarcimiento inmediato por los daños ocasionados a los vehículos por los carburantes "desestabilizados"; y la reconversión de sus motorizados para que funcionen a gas.