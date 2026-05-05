ABC registra bloqueos del sector transporte en cuatro departamentos
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que se registran bloqueos del sector transporte en la Red Vial de Oruro, La Paz, Cochabamba y Tarija, por lo que solicitó a los usuarios tomar previsiones.
Los tramos en los que se impide la transitabilidad son:
Oruro
Tramo La Joya - Chuquichambi: sector puente La Joya
Tramo Llallagua - Ravelo: sector Llallagua (Diagonal Jaime Mendoza)
Tramo Cruce Machacamarquita - Llallagua: sector Orilla
Tramo Machacamarquita - Challapata: sector Puente Poopó
La Paz
Tramo Santa Bárbara - Huayrapara - Caranavi - Puente Sapecho - Palos Blancos - Autopista El Alto.
Cochabamba
Tramo Cochabamba- Quillacollo - Suticollo
Tramo Cochabamba- Quintanilla - Sacaba
Tramo Cochabamba- La Angostura - Paracaya - Arani
Tarija
Tramo Villa Montes - Boyuibe: Sector Bordo Caiguami.
Ante esa situación, la ABC pidió a los usuarios tomar previsiones, circular con precaución, y ante cualquier emergencia escribir a la línea de Whatsapp: 71219232 o llamar al número 80010 7222.
Los choferes exigen que se garantice el abastecimiento del combustible, particularmente del diésel; la calidad de la gasolina; el arreglo de las carreteras; el resarcimiento inmediato por los daños ocasionados a los vehículos por los carburantes "desestabilizados"; y la reconversión de sus motorizados para que funcionen a gas.