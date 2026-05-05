Autoridades asumen con promesas de cambio y denuncian crisis en regiones

País
Redacción Central
Publicado el 05/05/2026 a las 8h30
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Las promesas para mejorar la situación de municipios y departamentos y las quejas por “quiebras”económicas de las entidades subnacionales, fueron ayer los elementos comunes en los discursos de posesión de los nuevos alcaldes y gobernadores que asumieron funciones desde ayer y hasta 2031.

Al menos 5.400 gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales empezaron desde ayer a ejercer sus cargos en todo el país.

Santa Cruz

Juan Pablo Velasco asumió como nuevo gobernador de Santa Cruz. “Vamos a trabajar con todos, vamos a dialogar con el Gobierno, pero vamos a demandar con firmeza lo que nos corresponde”, dijo la autoridad en sus primeras palabras.

Velasco reconoció el complejo escenario que enfrenta la Gobernación, marcado por deudas millonarias, infraestructura deteriorada y obras paralizadas.

Antes de la posesión de Velasco, Paola Aguirre juró como vicegobernadora de Santa Cruz, la primera en la historia del país y del departamento oriental.

En tanto, el desde ayer alcalde de  la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, dijo que su primera medida será la emisión de un decreto de austeridad para optimizar el uso de los recursos económicos de la Alcaldía.

Dijo que debe encarar su administración en medio de limitaciones presupuestarias.

La Paz

“No vamos a escatimar ningún esfuerzo para lograr que La Paz sea la mejor ciudad de Bolivia”, dijo ayer César Dockweiler,nuevo alcalde de ese municipio.

Dockweiler hizo énfasis en la necesidad de trabajo arduo y en conjunto, “en un momento de crisis podemos ser el ejemplo del país si actuamos desde ahora. Vamos a trabajar mañana, tarde, noche y feriados. Estaremos en las calles, como un alcalde de territorio y no de escritorio, con ética y resultados. La Paz se lo merece”, manifestó.

En El Alto, Eliser Roca fue posesionado como nuevo alcalde de esa urbe,”la promesa (es) trabajar de manera incansable y de manera mancomunada con cada uno de nuestros hermanos y hermanas (...) para conseguir el desarrollo de esta joven y revolucionaria ciudad”, enfatizó.

Luis Revilla juró ayer en la tarde como gobernador de La Paz y prometió trabajo conjunto para recuperar el departamento.

“Recibimos un departamento golpeado y colapsado”, dijo Revilla y aseguró que trabajará incansablemente junto a los asambleístas para sacar adelante a La Paz.sus cargos con “responsabilidad y vocación de servicio”.

En  el resto de  los departamentos y municipios del país la posesión de las autoridades tuvos similar dinamica.

Discursos de las nuevas autoridades  con muchas promesas .

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