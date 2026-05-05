FPS denuncia a 2 exmagistrados del TSJ por fallo millonario en favor de constructora

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) denunció en la Cámara de Diputados a los exmagistrados del Tribunal Supremo de Justicia, María Cristina Díaz y Carlos Alberto Égüez, por la emisión de un fallo que dispuso un pago millonario en favor de una empresa constructora.

La resolución observada, fue emitida en 2023 e instruye al FPS desembolsar 2.520.490 bolivianos a la Asociación Accidental H&O, en relación con el proyecto de pavimentación de la avenida Jacarandá, en el municipio de Riberalta, informa una nota de prensa publicada en la página web del FPS.

El director general ejecutivo del FPS, Luis Ramiro Peña,quien sentó la denuncia en Diputados, afirmó que la decisión judicial vulneró las normas vigentes y benefició indebidamente a la empresa contratista.

Señaló que la compañía no demostró los gastos reclamados y cuestionó que los exmagistrados hayan dejado de lado las disposiciones contractuales y los mecanismos de control estatal.

“La empresa nunca probó sus gastos y los exmagistrados ignoraron el contrato y las normas de control gubernamental para beneficiar a una contratista que ni siquiera entregó la obra correctamente”, explicó Peña.

La denuncia fue presentada este martes en la Cámara de Diputados, instancia encargada de activar los procedimientos previos a un juicio de responsabilidades contra autoridades judiciales.

Peña indicó que la acción busca marcar un precedente y evitar que funcionarios utilicen sus cargos para favorecer intereses particulares por encima de los derechos del Estado boliviano.