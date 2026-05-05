El Legislativo instala sesión para interpelar al ministro Oviedo por el caso maletas

Con 45 minutos de retraso, la mañana de este martes se instaló la séptima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional, para la interpelación del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por el caso "maletas".

La cita legislativa estaba programada para las 09:00, sin embargo, se conoció que los legisladores tuvieron problemas para llegar hasta el hemiciclo por el paro actividades que cumplen los afiliados a la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia en La Paz, Cochabamba y otras regiones del país.

"Al diputado Maldonado se lo invita por favor, los dos primeros secretarios no van a poder llegar", señaló el presidente nato del Legislativo, Edmand Lara.

Oviedo debe responder preguntas referidas al arribo al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, de un vuelo chárter con más de 30 maletas que no fueron sometidas a los controles de rigor.

Por este caso están procesados exfuncionarios de la Aduana y están en la mira uniformados de la Policía Boliviana.

Entre los imputados se encuentran el exjuez Hebert Zeballos y la exdiputada Laura Rojas, quien estuvo a bordo del vuelo y que, según las pesquisas, usó su pasaporte diplomático para evadir controles.

Las investigaciones también tratan de esclarecer el destino de las maletas y su presunto contenido.

Zeballos es investigado por el hallazgo de droga en un galpón de su propiedad, donde -se presume- llegó parte de las valijas.



