Líder de la COB gana Bs 27.000 mensuales, según el ministro de Trabajo

El ministro de Trabajo, Édgar Morales, estimó que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, percibe alrededor de Bs 27.000 mensuales y lo desafió a mostrar sus papeletas para transparentar sus ingresos, en medio del debate sobre incremento salarial y movilizaciones del sector.

“Hay que tener moral para hablar. Y si uno gana menos o más hay que decirlo. Hay que mostrar la papeleta (de pago), así como yo puedo mostrar la mía. Pero resulta que él no lo hace”, sostuvo en el programa La Tarde en Directo de la red Erbol, al cuestionar que el dirigente demande un aumento salarial sin evidenciar sus ingresos.

La autoridad gubernamental explicó que, según registros presentados al Ministerio, Argollo tendría un salario básico de Bs 12.000; sin embargo, en la documentación figura que declara Bs 1 como salario base, mientras que los bonos, por antigüedad y otros conceptos, suman Bs 15.000.

Con esos datos, el ministro estimó un ingreso total cercano a Bs 27.000 y señaló que provienen de reportes vinculados a su situación laboral en la empresa minera de Huanuni.

También señaló que existen otros dirigentes en comisión con ingresos similares o mayores. Aseguró que hay casos que alcanzan hasta Bs 37.000 mensuales, aunque no señaló nombres.

En ese contexto, cuestionó que se demande un incremento del 20% y pidió mayor transparencia en estos ingresos de aportes de trabajadores.

“Lo debo a mis compañeros”

Por su parte, Mario Argollo rechazó las acusaciones, aseguró que su salario “lo debo a mis compañeros trabajadores” y anunció que mostrará sus papeletas para desmentir al Gobierno.

“Lastimosamente ha ido mintiendo especialmente con el salario que tengo, que tengo una renta por enfermedad profesional. Totalmente falso. (...) Vamos a mostrar nuestras papeletas. (...) Yo no gozo de una renta por invalidez”, afirmó el dirigente cobista.