Lupo alerta que bloqueos "destruyen la economía" y reducen la capacidad de atender demandas sociales

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, alertó que la persistencia de bloqueos y paros afecta la economía nacional y limita la capacidad de atender demandas sociales, por lo que exhortó a los sectores movilizados a priorizar el diálogo y dejar de lado medidas de presión.

"El camino no es este, el camino de destruir la economía es el que va a garantizar que no se pueda atender a las legítimas reivindicaciones económicas (...) esta lógica y esta cultura del bloqueo, la violencia y la intolerancia (...) lo único que nos trae son días muy malos para el país", afirmó en entrevista con Red Uno.

La autoridad sostuvo que gran parte de las demandas tiene origen económico, pero advirtió que las medidas de presión reducen la capacidad productiva, la generación de excedentes y, en consecuencia, la posibilidad de dar respuestas a esos reclamos.

En ese marco, señaló que el Gobierno impulsa el diálogo como principal vía de solución y recordó la convocatoria del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a construir una agenda nacional con participación de todos los sectores, orientada a superar la actual coyuntura económica.

El ministro recordó que la actual administración heredó una economía en crisis, lo que, afirmó, limita la disponibilidad de recursos. En ese contexto, insistió en que la paralización de actividades agrava la situación y afecta tanto al sector público como al privado, pero en especial a las familias bolivianas que viven de lo que generan en el día.

Asimismo, aseguró que el abastecimiento de combustibles está garantizado y que se ejecutan acciones para atender problemas estructurales, como el mantenimiento de carreteras, a través de mesas de trabajo con los distintos sectores.

"Tenemos que trabajar y producir. La sociedad boliviana quiere vivir en paz y dejar atrás la cultura del bloqueo para poder desarrollar sus actividades con normalidad", remarcó Lupo.

Este martes, el sector transporte cumple bloqueos de caminos en demanda de mejoras de carreteras y combustible, pese a que las autoridades del Gobierno nacional llamaron a dialogar para evitar perjuicios a la población.