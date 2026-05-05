La Paz: campesinos Túpac Katari y transporte interprovincial anuncian bloqueos desde este miércoles

La Federación Departamental de Transporte Interprovincial y la Federación de Campesinos Túpac Katari anuncian bloqueo de caminos a partir de este miércoles en La Paz.

"Cerraremos todas las provincias, las carreteras principales", sostuvo uno de los dirigentes del transporte interprovincial, cuyo sector pide solucionar el tema de la mala calidad de la gasolina y reclama el resarcimiento.

Desde la Federación de Campesinos Túpac Katari, protestarán contra la ley 1720, la intención de la privatización de empresas, la ley antibloqueo, contra la ley Brisa, "El pueblo está enojado, el Estado debe comprender que debe trabajar con todos los bolivianos, el pueblo ya no quiere escuchar discursos", dijo el máximo ejecutivo, Vicente Condori.