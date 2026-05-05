Transporte paraliza hoy al país y la COB anuncia marchas en las calles

La Confederación de Choferes de Bolivia ratificó ayer el paro escalonado a partir de las cero horas hoy.

La medida surge como protesta por la calidad del combustible y las condiciones de las carreteras en el país.

Por su lado, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afiliados anunciaron movilizaciones escalonada a partir de mañana y empezarán con marchas en las calles.

En Cochabamba los transportistas acatarán la medida en toda la ciudad con bloqueos en calles y avenidas y salidas de carreteras troncales

El ejecutivo del transporte de El Alto, Víctor Tarqui, informó que la decisión cuenta con respaldo nacional. Señaló que el sector observa fallas en el abastecimiento y cuestiona el estado de la red vial.

Por su parte el ejecutivo de la Federacion Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, ratificó el paro en todo el país y que es innegociable.

El dirigente Tarqui aseguró que la protesta incluirá a todas las modalidades del transporte. La medida alcanzará al servicio urbano, provincial, departamental, pesado e internacional.

“Tiene que ser el transporte al 100%. El paro será contundente”, añadió.

Advirtieron que el paro se aplicará de forma progresiva, con posibilidad de ampliarse si no existen respuestas del Gobierno.

Rechazo

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, rechazó el paro indefinido y volvió a convocar a la COB al diálogo para abordar los puntos del pliego de demandas e invitarlos a sumarse a las mesas técnicas.

Medidas de la COB

La COB decidió iniciar protestas escalonadas tras las resoluciones del cabildo del 1 de mayo. Las medidas incluyen la toma de calles desde hoy y un paro con bloqueo de caminos a partir de mañana.

La COB exige la atención a su pliego petitorio, que contempla, entre otras demandas, un incremento salarial del 20 %.

Mañana será el turno de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, que instruyó un bloqueo de caminos desde las 00:00 de esa jornada. Con esa medida, pretenden paralizar el departamento; la medida fue declarada indefinida.

Ese sector está en contra de la Ley 1720; busca, además, que el Gobierno dé una solución pronta a la denominada gasolina basura, que afectó a varios vehículos del sector autotransporte. De igual forma, exigen la ejecución de proyectos para el departamento. En caso de no ser escuchados, demandan la renuncia de Paz.