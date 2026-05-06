ABC activa trabajos de nivelación de plataforma en la carretera Cochabamba - Santa Cruz

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ABI
Publicado el 06/05/2026 a las 11h04
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados con la Federación Especial del Transporte Libre de Cochabamba, se iniciaron los trabajos de mantenimiento y rehabilitación en el sector de Siete Curvas, en la carretera nueva Cochabamba - Santa Cruz.

Las labores se centran en la nivelación de la plataforma mediante procesos de compactación, así como en la reposición de la capa base, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y garantizar la seguridad de los usuarios que circulan por esta vía.

Para la ejecución de estos trabajos, la ABC dispuso el desplazamiento de personal técnico y maquinaria pesada: una motoniveladora, un compactador de rodillo liso, cinco volquetas y un camión cisterna.

El gerente regional de la ABC, Manuel Torrico, explicó que se gestionó el ingreso de maquinaria pesada al sector de Siete Curvas para el inicio inmediato de los trabajos de estabilización y mejoramiento de la vía con el fin de concretar en menos de 24 horas los compromisos asumidos en la mesa de diálogo con el sector del transporte libre en la jornada de ayer, martes.

Como parte del seguimiento, este miércoles se realizará una verificación técnica en campo con el equipo técnico, para evaluar el avance y garantizar que los trabajos se concluyan en tiempo óptimo.

«La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, está cumpliendo los compromisos. La maquinaria ya está en el sector, los trabajos ya comenzaron. Ese es el resultado del diálogo», remarcó la entidad en sus redes sociales.

En ese sentido, la ABC reiteró que reafirma su compromiso de atender de manera oportuna las necesidades de la Red Vial Fundamental, a través de trabajos que permitan restablecer condiciones adecuadas de circulación y fortalecer la conectividad en el país.

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