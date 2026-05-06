"La garantía es la firma del Presidente": Gobierno y choferes firman un acuerdo, pero choferes se mantienen en alerta

Tras una reunión que contó, en su parte final, con la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, el Gobierno y la Confederación Sindical de los Choferes de Bolivia firmaron un acuerdo que permite que se levanten las medidas de presión de parte del sector transportista.

Los choferes afirmaron que esta vez la garantía del cumplimiento del acuerdo es la firma del presidente Rodrigo Paz y advirtieron que si los puntos no se cumplen hasta la siguiente semana retomarán su paro, aunque esta vez por 48 horas.

En ese sentido, el máximo dirigente de la Confederación de los Choferes, Lucio Gómez, afirmó que el acuerdo contempla el compromiso del Gobierno de abastecer el combustible en todo el territorio nacional, especialmente el diésel, para que se acaben las filas en los surtidores.

Asimismo, las autoridades comprometieron garantizar la buena calidad del combustible y que se acabe la distribución del combustible "basura".

Con ese fin, se decidió que la calidad de la gasolina será fiscalizada por un equipo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) como "ente neutral, según especificó el también dirigente de los choferes, Edson Valdez.

Lucio Gómez, por otra parte, aseveró que también se decidió conformar comisiones en cada departamento para ampliar el pago de los resarcimientos por los daños ocasionados por la "gasolina basura" a los vehículos-

"Hay una responsabilidad grande que ha asumido el Ministerio de Economía, de Hidrocarburos y YPFB. El resarcimiento de daños se tiene que realizar en todo el territorio nacional, debe funcionar para resarcir los daños", aseveró y especificó que no debería haber fechas límites para ese fin.

Asimismo, señaló que el Gobierno se comprometió a agilizar la adquisición de cilindros que permitan que los autos funcionen con GNV en lugar de gasolina.

"Si no se cumple esta semana, nos vamos a ver nuevamente en las calles (...) Vamos a retomar lo que es el paro escalonado, hemos empezado con 24 horas, viene de 48 horas, 72 horas hasta llegar a ser indefinido", recalcó Gómez.

No obstante, Edson Valdez también aseguró que su sector salió "más tranquilo" de la reunión con el Gobierno y afirmó que a partir del momento brindarán su servicio de manera normal.