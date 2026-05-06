Gobierno: “no puede haber sicariato sindical que tome ministerios”

El vocero de la Oficina del Presidente Rodrigo Paz Pereira, José Luis Gálvez Vera, afirmó que el Gobierno asumirá una "posición firme" frente a sectores que recurren a medidas de presión violentas y aseguró que no puede haber un sicariato sindical que tome ministerios y que secuestre a los funcionarios.

Esta declaración se dio tras la aprehensión de más de 10 dirigentes fabriles, acusados de realizar una toma simbólica de las instalaciones del Ministerio de Trabajo y agredir a funcionarios.

"Lamentamos que haya algunas expresiones que no solamente se niegan a dialogar, a conversar y a adoptar este camino en específico, sino que además han optado por acciones violentas, intransigentes. Ante esas reacciones, vamos a tener una posición firme como Gobierno. No hay lugar para el abuso", dijo Gálvez esta tarde en una conferencia de prensa.

Gálvez sostuvo que, si bien el Ejecutivo reconoce la existencia de problemas sociales y hechos de violencia, como los sicariatos registrados en Santa Cruz, estos no justifican acciones que vulneren la institucionalidad. En ese sentido, cuestionó medidas como la toma de instituciones públicas.

"Está bien, se entiende que el pueblo boliviano, y estamos trabajando en eso, (tiene) un problema social en Santa Cruz y en otros lugares; lamentablemente hay un sicariato y se puede entender que, ante ese tipo de violencia, puede haber temor. Pero no puede haber un sicariato sindical que tome ministerios, que secuestre a los funcionarios y que finalmente demos eso por normal", afirmó el vocero.

Horas antes, policías intervinieron las instalaciones del Ministerio de Trabajo, donde un grupo de representantes de los fabriles instaló una toma simbólica. Los efectivos policiales ingresaron al lugar y arrestaron a los dirigentes, a quienes subieron a dos patrullas policiales.

Tras ese hecho, el ministro de Trabajo, Morales, salió del lugar con un fuerte resguardo policial. "Han empezado a agredirnos", dijo la autoridad, quien prometió que más tarde dará una declaración a la prensa y se retiró.

“Respuesta firme”

El vocero presidencial reiteró que el Gobierno hará respetar la legalidad y la voluntad popular expresada en las urnas. "Vamos a tener una respuesta firme, porque hay un Gobierno constituido de acuerdo con la voluntad popular y hay leyes que todos tenemos que respetar", enfatizó.

No obstante, destacó que el Ejecutivo mantiene espacios de diálogo con distintos sectores sociales y que se han alcanzado acuerdos en varios casos. "Lo que sí celebramos es que podemos sentarnos a conversar con muchos sectores y sí estamos logrando acuerdos", indicó.

Finalmente, Gálvez hizo un llamado a los grupos que aún mantienen posiciones radicales a incorporarse a los espacios de diálogo.

"Cada vez son menos los que dicen que la vía es el pasado, que la vía es el no trabajar, el trabar, el bloquear, y hacemos votos para que ellos también se sienten a la mesa. Entendamos que ese tiempo ya pasó, que ahora tenemos la posibilidad de vivir en democracia y respetarnos los unos a los otros", indicó.