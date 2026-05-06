Gobierno reconoce el rol del autotransporte en la economía y ratifica que el diálogo es la única vía para avanzar

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó que reconoce el rol que cumple el sector del transporte en la economía nacional, por lo que ratificó que el diálogo es la única vía para avanzar en un "momento crucial para el país".

"Reconocer el rol que cumple el autotransporte en la economía nacional y en la sociedad boliviana, es absolutamente determinante, es importantísimo. No hay posibilidades de producción, de comercio, de trasporte, de servicios, nada sin el sector del autotransporte", dijo este miércoles durante la reunión con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia.

Lupo señaló que construir el rumbo del país es tarea de todos los bolivianos ahora que el país está en un momento crucial.

"Bolivia ha decidido que quería un cambio, ha votado por el cambio, ha ratificado ese cambio y ha dado la dirección y el mandato hacia donde tenemos que dirigirnos. Entonces, obviamente, tenemos que ponernos de acuerdo, el único instrumento posible para poder avanzar es el diálogo", remarcó.

Asimismo, Lupo reiteró las disculpas del Gobierno por lo ocurrido con la "gasolina contaminada" que afectó al sector autotransporte y afirmó que las autoridades ponen todo el empeño para solucionar este problema.

"Entendemos lo que ha ocurrido, sepan ustedes que empatizamos completamente con la gran preocupación que han expresado ustedes y obviamente la gran frustración y todo el perjuicio que han tenido igual que el resto de la sociedad boliviana", dijo.

El diálogo entre las autoridades del Gobierno nacional y los representantes de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia inició este miércoles por la mañana en la Casa Grande del Pueblo, en La Paz.

En la reunión participan los ministros de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora; de Hidrocarburos y Energía, Carlos Blanco; y de la Presidencia, José Luis Lupo, además del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, y el viceministro de Transportes, Hugo Criales. Se espera la presencia de otras autoridades más.