Ministro de Trabajo denuncia que Argollo cobra Bs 27 mil mensuales; el dirigente cobista denuncia guerra sucia

El ministro de Trabajo, Edgar Morales, denunció en las últimas horas que el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, cobra 27 mil bolivianos mensuales.

Según Morales, los datos provienen de registros laborales vinculados a la empresa minera de Huanuni, donde Argollo tendría un salario básico de Bs 12.000.

No obstante, señaló que en la documentación figura una declaración de Bs 1 como salario base, mientras que los bonos por antigüedad y otros conceptos alcanzarían los Bs 15.000, lo que eleva el ingreso total estimado.

Tras la denuncia, el máximo dirigente cobista apareció ante los medios este miércoles y denunció que existe una guerra sucia y persecución política en su contra.

Argollo, ante los medios, mostró sus papeletas de pago, pero evitó precisar los montos de los documentos.

"Yo aquí no estoy por dinero, yo aquí no estoy por intereses políticos y ninguno de la dirigencia. Aquí hay un pueblo que está sufriendo", afirmó.

Asimismo, Argollo negó que reciba renta de invalidez, pero justificó que los trabajadores mineros reciban este tipo de beneficio por los problemas de salud que tienen al trabajar en las minas.

Por eso, Argollo pidió a la población "no dejarse engañar" por las acusaciones del Gobierno y periodistas y afirmó que si algo le ocurre"va a ser entera responsabilidad del gobierno central".