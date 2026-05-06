Paz llega a la reunión con los choferes y el Gobierno pide disculpas por la gasolina 'desestabilizada'

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, llegó, poco después de mediodía, a la reunión que se desarrolla en la Casa Grande del Pueblo entre los choferes, ministros de Estado y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La presencia del jefe de Estado era una de las principales exigencias de los choferes, que ayer desarrollaron un paro de 24 horas - casi- a nivel nacional (Santa Cruz no acató la medida) y amenazan con realizar otras medidas similares de 48 y hasta 72 horas.

El diálogo inició con la presencia de los ministros de Obras Públicas, Mauricio Zamora; de la Presidencia, José Luis Lupo; y de Hidrocarburos, Marcelo Blanco; además del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca.

En la ocasión, el Ministro de la Presidencia expresó que reconoce el rol que cumple el sector del transporte en la economía nacional, por lo que ratificó que el diálogo es la única vía para avanzar en un "momento crucial para el país".

"Reconocer el rol que cumple el autotransporte en la economía nacional y en la sociedad boliviana, es absolutamente determinante, es importantísimo. No hay posibilidades de producción, de comercio, de trasporte, de servicios, nada sin el sector del autotransporte", dijo este miércoles durante la reunión con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia.

Lupo señaló que construir el rumbo del país es tarea de todos los bolivianos ahora que el país está en un momento crucial.

"Bolivia ha decidido que quería un cambio, ha votado por el cambio, ha ratificado ese cambio y ha dado la dirección y el mandato hacia donde tenemos que dirigirnos. Entonces, obviamente, tenemos que ponernos de acuerdo, el único instrumento posible para poder avanzar es el diálogo", remarcó.

Asimismo, Lupo reiteró las disculpas del Gobierno por lo ocurrido con la "gasolina contaminada" que afectó al sector autotransporte y afirmó que las autoridades ponen todo el empeño para solucionar este problema.

"Entendemos lo que ha ocurrido, sepan ustedes que empatizamos completamente con la gran preocupación que han expresado ustedes y obviamente la gran frustración y todo el perjuicio que han tenido igual que el resto de la sociedad boliviana", dijo.