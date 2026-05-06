En plena aplicación de acción anticrimen siguen asesinatos en El Torno y trópico

El Gobierno desplegó más de 600 efectivos policiales en Santa Cruz para ejecutar el plan “Halcón contra el crimen organizado” con operativos de control con el objetivo de enfrentar la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana, luego de una ola de asesinatos ocurridos en ese departamento.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, informó que se trata de intervenciones simultáneas en áreas urbanas, provincias y zonas estratégicas del departamento cruceño.

En tanto, ayer otros dos hechos violentos ocurrieron en el país: el hallazgo de un cuerpo calcinado y sin cabeza en el municipio de El Torno, en Santa Cruz, y el descubrimiento de un cadáver con impactos de bala en el trópico de Cochabamba.

En el primer caso, en Santa Cruz, un poblador que se dirigía a su chaco encontró el cuerpo quemado y sin cabeza en un camino de tierra, aproximadamente a un kilómetro del retén de La Angostura.

El hombre relató que cerca de las 10:30 dio aviso a la policía. “Vi el cuerpo y me di la vuelta, para volver con la policía. El cuerpo estaba ardiendo”, contó. Horas más tarde, personal de la fiscalía y efectivos policiales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones. Hasta el momento, no se estableció la identidad de la víctima y se aguardan los resultados de la autopsia de ley.

El segundo caso se reportó cerca del puente Ichoa, en la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba, a la altura de Entre Ríos. En el lugar, la policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 28 años, que presentaba múltiples impactos de bala, además de una motocicleta abandonada a un costado de la vía.

Estos casos se suman a una serie de hechos violentos ocurridos en los últimos días, entre ellos el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, así como al menos otros cinco asesinatos ocurridos hace una semana entre Tarija y Santa Cruz, lo que ha generado preocupación por la seguridad en el país.

Intervenciones

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, informó ayer que las acciones policiales serán con intervenciones simultáneas en áreas urbanas, provincias y zonas estratégicas del departamento cruceño.

“No se trata solo de patrullar. Se trata de recuperar presencia, prevenir hechos delictivos, controlar rutas, verificar vehículos y sostener una respuesta frente al sicariato y el crimen organizado”, señaló Justiniano.