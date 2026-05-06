En plena aplicación de acción anticrimen siguen asesinatos en El Torno y trópico

País
Redacción Central
Publicado el 06/05/2026 a las 7h58
ESCUCHA LA NOTICIA

El Gobierno desplegó más de 600 efectivos policiales en Santa Cruz para ejecutar  el plan “Halcón contra el crimen organizado” con operativos de control con el objetivo de enfrentar la delincuencia  y fortalecer la seguridad ciudadana, luego  de una ola de asesinatos  ocurridos  en ese departamento.

El viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, informó que se trata de intervenciones simultáneas en áreas urbanas, provincias y zonas estratégicas del departamento cruceño.

En tanto, ayer otros dos hechos violentos ocurrieron en el país: el hallazgo de un cuerpo calcinado y sin cabeza en el municipio de El Torno, en Santa Cruz, y el descubrimiento de un cadáver con impactos de bala en el trópico de Cochabamba.

En el primer caso, en Santa Cruz,  un poblador que se dirigía a su chaco encontró el cuerpo quemado y sin cabeza en un camino de tierra, aproximadamente a un kilómetro del retén de La Angostura.

El hombre relató que cerca de las 10:30 dio aviso a la policía. “Vi el cuerpo y me di la vuelta, para volver con la policía. El cuerpo estaba ardiendo”, contó. Horas más tarde, personal de la fiscalía y efectivos policiales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones. Hasta el momento, no se estableció la identidad de la víctima y se aguardan los resultados de la autopsia de ley.

El segundo caso se reportó cerca del puente Ichoa, en la carretera que conecta Santa Cruz con Cochabamba, a la altura de Entre Ríos. En el lugar, la policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 28 años, que presentaba múltiples impactos de bala, además de una motocicleta abandonada a un costado de la vía.

Estos casos se suman a una serie de hechos violentos ocurridos en los últimos días, entre ellos el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental Víctor Hugo Claure, así como al menos otros cinco asesinatos ocurridos hace una semana entre  Tarija y Santa Cruz, lo que ha generado preocupación por la seguridad en el país.

Intervenciones

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, informó ayer que las acciones policiales  serán con intervenciones simultáneas en áreas urbanas, provincias y zonas estratégicas del departamento cruceño.

“No se trata solo de patrullar. Se trata de recuperar presencia, prevenir hechos delictivos, controlar rutas, verificar vehículos y sostener una respuesta frente al sicariato y el crimen organizado”, señaló Justiniano.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
2
Rubio da por acabada la ofensiva contra Irán y pone el foco en Ormuz
3
En plena aplicación de acción anticrimen siguen asesinatos en El Torno y trópico
4
Ministro Oviedo se salva de la censura la Asamblea Legislativa por caso “maletas”
5
Gobierno apunta a unificar el tipo de cambio oficial y referencial del dólar

Lo más compartido

1
Trump envía buques de guerra a Ormuz para romper bloqueo de Irán
2
Legisladores de Alianza Unidad denuncian intento de golpe de Estado y apuntan a Evo, Condori y la COB
3
Caso 'Maletas': Oviedo apunta a fallas en controles de Aduana
4
Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
5
Transporte paraliza hoy al país y la COB anuncia marchas en las calles

Más en País

06/05/2026
Asamblea Legislativa aprueba declaración pidiendo respeto a la democracia y rechaza intentos de desestabilización
A solicitud de varios legisladores, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó por mayoría una declaración en la que se pide respeto a la democracia y...
Ver más
06/05/2026
Transporte va hoy a diálogo y amenaza con paro de 48 horas si no hay resultado
Dirigentes del sector transporte confirmaron su participación en el diálogo convocado por el Gobierno para hoy  a las 8:30 en la Casa Grande del Pueblo.
Ver más
La cita es en Cochabamba el sábado 9 de mayo. El Ejecutivo envió casi 600 invitaciones a autoridades electas recién posesionadas, líderes políticos, sociales, religiosos y otras personalidades de la...
Ver más
05/05/2026
Gobierno planteará “no volver al pasado", en Gran Encuentro Nacional
“Hay que tener moral para hablar. Y si uno gana menos o más hay que decirlo. Hay que mostrar la papeleta (de pago), pero resulta que él no lo hace”, dijo el titular de Trabajo. Argollo anuncia que...
Ver más
05/05/2026
Líder de la COB gana Bs 27.000 mensuales, según el ministro de Trabajo
“Me gusta mucho Cochabamba, espero que en el futuro Cochabamba sea la capital de Bolivia. Es muy bonita y me gusta”, afirmó Bahram Shahabeddi en la posesión del gobernador Leonardo Loza.
Ver más
05/05/2026
Declaración del embajador iraní en Bolivia provoca críticas
“La empresa nunca probó sus gastos y los exmagistrados ignoraron el contrato y las normas de control gubernamental para beneficiar a una contratista que (no) entregó la obra correctamente”, asegura...
Ver más
05/05/2026
FPS denuncia a 2 exmagistrados del TSJ por fallo millonario en favor de constructora
En Portada
06/05/2026 País
Transporte va hoy a diálogo y amenaza con paro de 48 horas si no hay resultado
Dirigentes del sector transporte confirmaron su participación en el diálogo convocado por el Gobierno para hoy  a las 8:30 en la Casa Grande del Pueblo.
vista
06/05/2026 País
Asamblea Legislativa aprueba declaración pidiendo respeto a la democracia y rechaza intentos de desestabilización
A solicitud de varios legisladores, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó por mayoría una declaración en la que se pide respeto a la democracia y...
vista
06/05/2026 Economía
Gobierno apunta a unificar el tipo de cambio oficial y referencial del dólar
El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, indicó ayer el plan es unificar el tipo de cambio referencial de dólar con el oficial en base a una sola cotización...
vista
06/05/2026 Seguridad
Ministro Oviedo se salva de la censura la Asamblea Legislativa por caso “maletas”
La Asamblea Legislativa Plurinacional no censuró al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, por el caso “maletas”, luego de que el pleno optara por el...
vista
06/05/2026 Cochabamba
La basura aumenta en la ciudad, Alcaldía dice que inicia industrialización
A cinco días del cierre del botadero de K’ara K’ara, la basura aumenta en la ciudad y se acumula en las calles, los barrios, las viviendas, los mercados y los...
vista
06/05/2026 País
En plena aplicación de acción anticrimen siguen asesinatos en El Torno y trópico
El Gobierno desplegó más de 600 efectivos policiales en Santa Cruz para ejecutar  el plan “Halcón contra el crimen organizado” con operativos de control con el...
vista
Actualidad
A solicitud de varios legisladores, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó por mayoría una declaración en...
Ver más
06/05/2026 País
Asamblea Legislativa aprueba declaración pidiendo respeto a la democracia y rechaza intentos de desestabilización
A cinco días del cierre del botadero de K’ara K’ara, la basura aumenta en la ciudad y se acumula en las calles, los...
Ver más
06/05/2026 Cochabamba
La basura aumenta en la ciudad, Alcaldía dice que inicia industrialización
El alcalde Manfred Reyes Villa optó por mantener a gran parte del equipo que lo acompañó en la gestión 2020-2025 en la...
Ver más
06/05/2026 Cochabamba
Manfred ratifica a cinco secretarios y suma a tres exconcejales a su gabinete
Dirigentes del sector transporte confirmaron su participación en el diálogo convocado por el Gobierno para hoy  a las 8...
Ver más
06/05/2026 País
Transporte va hoy a diálogo y amenaza con paro de 48 horas si no hay resultado
Deportes
El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló ayer en contra del Club Jorge Wilstermann, por lo que su futuro es crítico...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
El Tribunal Arbitral declaró inadmisible la apelación de Wilstermann por el descenso
Ayer en el estadio Municipal, de El Alto se cumplió una frase futbolera popular, “técnico que debuta, técnico que gana...
Ver más
06/05/2026 Fútbol
Alwyas Ready se mantiene con vida en la Copa Libertadores tras vencer a Lanús en El Alto
Después de una impecable lucha de tres horas y un minuto de partido, Hugo Dellien quedó a un paso de acceder al cuadro...
Ver más
05/05/2026 Tenis
Hugo Dellien protagoniza una dura batalla y cae en el Masters 1000 de Roma
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) declaró inadmisible la apelación que presentó el Club Jorge Wilstermann en...
Ver más
05/05/2026 Fútbol
Wilstermann pierde en el TAS y se confirma su descenso
Doble Click
Por segundo año consecutivo, la escritora potosina Eliana Soza estará presente en el Festival Internacional del Libro...
Ver más
06/05/2026 Cultura
La escritora Eliana Soza resalta la presencia boliviana en Filay 2026
El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la Met Gala al comparecer disfrazado de anciano.
Ver más
05/05/2026 Espectáculos
El cantante Bad Bunny sorprende y 'envejece' para la Met Gala 2026
Una veitena de poetas de seis naciones estarán presentes en la octava edición del Festival Internacional de Poesía...
Ver más
05/05/2026 Cultura
La poesía toma Santa Cruz con el octavo Festival de Jauría de Palabras
El estreno del filme nacional “La hija cóndor” marca la agenda cultural cochabambina de la semana 19 de 2026.
Ver más
04/05/2026 Cine
Cartelera: Filme “La hija cóndor” llega atestado de galardones