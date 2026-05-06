Se registran enfrentamientos entre la Policía y marchistas de la COB cerca de la Casa Grande
La marcha de la Central Obrera Boliviana (COB) registró enfrentamientos en el centro de la ciudad de La Paz, cuando los movilizados intentaron rebasar las vallas de seguridad e ingresar por la fuerza hacia el kilómetro cero.
Durante la intervención se registraron momentos de tensión entre manifestantes y efectivos policiales. La marcha fue dispersada cuando intentaba avanzar por zonas cercanas al centro político.
Los sectores movilizados denunciaron el uso de la fuerza y ratificaron que continuarán con sus medidas de presión hasta obtener respuestas a sus demandas.
La COB mantiene un paro movilizado y exige al Gobierno la atención a su pliego petitorio, que incluye, entre otros puntos, el incremento salarial para la presente gestión.