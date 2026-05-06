Transporte va hoy a diálogo y amenaza con paro de 48 horas si no hay resultado

País
Redacción Central
Publicado el 06/05/2026 a las 8h11
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Dirigentes del sector transporte confirmaron su participación en el diálogo convocado por el Gobierno para hoy  a las 8:30 en la Casa Grande del Pueblo.

En caso de no encontrar soluciones al conflicto, y que el diálogo no prospere, Lucio Gómez, principal dirigente de los choferes, advirtió que  irán al paro de 48 horas.

La jornada de ayer el sector del transporte acató un paro nacional de 24 horas con bloqueos en varias ciudades del país, incluyendo La Paz, El Alto y Cochabamba.

Al final dela tarde de ayer varios choferes  en Cochabamba retiraron sus vehículos y dejaron expeditas las calles para la circulación de transporte público  y  particular.

El paro  incluyó corte de vías interdepartamentales que obligaron a las empresas de transporte a suspender viajes por las terminales terrestres.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), también detectó interrupciones en rutas de Oruro, Tarija y otros departamentos, mientras que en Santa Cruz el transporte operó con normalidad tras la decisión de algunos sectores de no acatar la medida.

Tras la confirmación de la reunión, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, exhortó a los movilizados a levantar las medidas de bloqueo y garantizó la presencia de las autoridades en el encuentro. Señaló que el diálogo es la vía para alcanzar acuerdos y evitar perjuicios a la población.

La autoridad indicó que durante la reunión se revisarán punto por punto los compromisos asumidos con el sector transporte. “Mañana vamos a poder ver punto por punto que sí se cumplió todo lo que ellos exigieron”, afirmó.

Los dirigentes de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, informaron que no asistieron al diálogo convocado por el Gobierno para ayer, porque no estaban presentes  sus representantes de los nueve departamentos.

Participación

“La reunión se va a realizar el día de mañana (hoy) a las 8:30 en el lugar en el que nos han convocado. El transporte ha sido muy benevolente, respetuoso a los acuerdos, vamos a participar todos y vamos a recibir el informe”, señaló  Gómez. El dirigente  señaló que en el encuentro deben participar los ministros de Obras Públicas, Hidrocarburos y Economía, así como representantes de YPFB y ANH. Además, exigen la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.

Gómez agradeció a los miembros de su Confederación por lo que calificó al paro de ayer como exitoso.

La dirigencia de los choferes señaló que el sector exige que se garantice el abastecimiento del combustible, particularmente del diésel; la calidad de la gasolina; el arreglo de las carreteras; el resarcimiento inmediato por los daños ocasionados a los vehículos por los carburantes “desestabilizados”; y la reconversión de sus motorizados para que funcionen a gas.

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