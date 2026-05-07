Libre anticipa fracaso del encuentro de Rodrigo Paz, pero Tuto Quiroga irá con propuestas de reforma

El encuentro nacional convocado por el presidente Rodrigo Paz, genera expectativas, desde Libre, anticipan que fracasará, pero aseguran que su líder, Jorge Tuto Quiroga, planteará reformas.

La diputada de Libre, Lissa Claros, sostuvo a Urgente.bo que Jorge Tuto Quiroga dará a conocer algunas propuestas para llegar a soluciones, entre ellas reformas de fondo a la ley de Hidrocarburos, minería, Presupuesto General del Estado, entre otros.

En ese sentido, indicó que debería existir pactos políticos entre líderes políticos con representación parlamentaria.

Desde Libre también anticiparon que el encuentro será un fracaso ya que las condiciones para realizarlo son erradas. "No se lo debe realizar en las condiciones que pretende el Gobierno, tenemos entendido que están invitadas más de 600 personas y es totalmente irresponsable hacer una invitación de tal alcance, no se va a poder dialogar", sostuvo.

Para Claros, por ello es urgente reacondicionar el encuentro y plantear nuevas condiciones.

Por su parte, la diputada de Libre, Lorena García, sostuvo que se deben hacer acuerdos políticos con quienes tenían planes serios para resolver la crisis en Bolivia. "Necesitamos unidad y cohesión entre todos los bolivianos, olvidándonos del tema político porque la campaña electoral terminó el año pasado".



