La reina Letizia de España visitará Bolivia en junio para fortalecer vínculos bilaterales

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Publicado el 07/05/2026 a las 13h30
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Bolivia recibirá a la reina Letizia de España en una visita oficial que marcará la conmemoración de los 40 años de cooperación española con el país e incluirá una agenda de alto nivel destinada a fortalecer los vínculos bilaterales, informó el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo.

"Esto se va a dar en el mes de junio y estamos ansiosos porque se está mostrando que hay interés en estar en Bolivia, en estrechar lazos", afirmó la autoridad en entrevista con Bolivia Tv.

El canciller remarcó que la visita representa un nuevo paso para fortalecer las relaciones bilaterales entre Bolivia y España, además de dar continuidad al acercamiento diplomático entre ambos países tras la visita del rey Felipe VI a Bolivia el 11 de marzo.

"Nos unen lazos de hermandad y de colaboración con España y conmemorar los 40 años con la visita tan importante de la reina es algo fundamental", sostuvo Aramayo.

La autoridad explicó que un equipo de avanzada ya llegó al país para coordinar aspectos logísticos y de seguridad relacionados con la agenda oficial que cumplirá la reina durante su estadía.

Según adelantó, la visita no estará sólo en La Paz, sino que irá a varias regiones del territorio nacional, con recorridos por proyectos de cooperación y encuentros con actores sociales y sectores productivos.

"Va a haber una agenda muy interesante, que no se concentrará solamente en La Paz, se van a visitar territorios, proyectos, va a haber una interacción con diferentes sectores y actores en las diferentes latitudes del país", indicó.

Aramayo también vinculó esta visita con la proyección internacional del Gobierno boliviano y recordó que el viaje previsto del presidente Paz a Europa tendrá como punto inicial a España, en el marco del fortalecimiento de vínculos diplomáticos y de cooperación.

"El que tengamos estas personalidades en el país nos da cuenta de la importancia que tiene estrechar estos vínculos. Claro, lo vamos a hacer con los brazos abiertos", añadió el canciller.

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