Campesinos cierran vías en provincias paceñas y maestros van a paro el lunes

País
Redacción Central
Publicado el 08/05/2026 a las 8h58
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Los campesinos de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari realizan  bloqueos entre tres vías estratégicas que se concentran en La Paz.

La Túpac Katari respalda los pedidos de la Central Obrera Boliviana (COB) de pedido de aumento de salarios y todo el pliego petitorio, según reporte de Urgente.bo.

Los bloqueos empiezan a perjudicar los suministros de combustible en el departamento.

En tanto,  el sector del magisterio anunció un paro de 24 horas para el día lunes  11 de mayo. Los maestros anunciaron que la medida podría extenderse si no se atiende sus demandas.

“Para el día lunes se ha declarado un paro de 24 horas en los nueve departamentos y en las 31 federaciones a nivel nacional”, declaró Wilfredo Ajllahuanca, ejecutivo del magisterio urbano, a la red Erbol.

La Federación Túpac Katari cumple el bloqueo indefinido de caminos en las 20 provincias del departamento paceño, en demanda de atención a su pliego y en rechazo a lo que consideran incumplimientos del Gobierno. Este sector, se moviliza junto a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) en apoyo de la COB que lleva a cabo tibias movilizaciones en el centro de La Paz.

En la carretera La Paz-Oruro, a la altura de Panduro, campesinos de la Federación Túpac Katari también mantienen un bloqueo indefinido. Los movilizados recibieron el respaldo de sectores mineros y afirmaron que fortalecerán los puntos de bloqueo en distintas regiones. “La renuncia o nada”, señalaron algunos dirigentes durante la protesta.

Las organizaciones de mujeres campesinas Bartolina Sisa de La Paz también anunciaron el fortalecimiento de las movilizaciones y descartaron cualquier posibilidad de diálogo con el Gobierno.

Apuesta por diálogo

Ante las medidas de presión, el vocero presidencial de Bolivia, José Gálvez, dijo que el Gobierno de Rodrigo Paz no se maneja con “mano dura” y no se cansará de dialogar y escuchar a todos los sectores.

“Nos reclaman, por ejemplo, el por qué no manejamos mano dura. Bueno, está la ley y la Constitución, pero no nos cansemos de escuchar, de conversar, de dejar la puerta abierta para poder darnos la bienvenida los unos a los otros”, afirmó el vocero en entrevista con Urgente.bo.

La autoridad indicó que el Encuentro Nacional será una “herramienta fundamental” para llegar a acuerdos con los líderes de fuerzas políticas, sectores sociales, parlamentarios y otras autoridades.

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