Campesinos e interculturales evistas se movilizarán en Cochabamba

Interculturales y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) de Cochabamba, afines al evismo, anunciaron este viernes que “seguramente” desde el lunes se sumarán a las movilizaciones en apoyo a la Central Obrera Boliviana (COB).

Estos sectores apuntan a reforzar las protestas con bloqueos de carreteras en este departamento del centro del país.

“Estas medidas que se van a tomar seguramente desde el lunes. Eso habíamos considerado a nivel de Cochabamba, habíamos considerado pertinente y propuesto la instructiva de la COB”, dijo Aquilardo Caricari, dirigente de los interculturales.

En los últimos días, la COB y sectores campesinos llevan adelante movilizaciones con mayor énfasis en el departamento de La Paz. Estos sectores realizan marchas y bloqueos en rechazo a la Ley 1720 (conversión de tierras) y por otras demandas relacionadas con la gasolina y la situación económica, cuestionando al Gobierno de Rodrigo Paz.

Los interculturales afines al evismo también vienen realizando bloqueos en el norte de La Paz, pero no descartan que desde este lunes las medidas se amplíen al departamento cochabambino.

“No se descarta bloqueo de caminos; vamos a fortalecer y reforzar. Nosotros ya hemos iniciado bloqueo de caminos en el departamento de Beni, en Yocumo y Caranavi. No se descarta que otros departamentos, nuestros afiliados, tomen esta decisión”, puntualizó.

Campesinos cochabambinos

Por su lado, los campesinos también anticiparon que se sumarán a las protestas desde el próximo lunes.

“La movilización (encabezada por) la COB continúa y va a continuar. Como departamento de Cochabamba nos vamos a sumar, posiblemente a partir del día lunes cero horas vamos a estar en carreteras y vamos a estar en carretera o en una marcha”, subrayó Vicente Choque, dirigente de la Csutcb, a Asuntos Centrales.

Las determinaciones de estos sectores y las medidas de protestas serán analizadas en el ampliado que desarrollará Evo Pueblo y sus organizaciones sociales este sábado en Lauca Ñ.