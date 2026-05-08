Expresidente de YPFB asegura que volverá al país en un par de días

Después de la polémica surgida por su salida del país pese a la Ley de Arraigo, el expresidente de YPFB, Yussef Akly, informó este viernes que está en Estados Unidos por un tema de acompañamiento familiar, pero que regresará a Bolivia este fin de semana.

“No estoy en huida, no estoy en escapada, no estoy en ninguna situación de esa. Soy una persona muy seria y profesional y, bueno, siempre he estado asistiendo en cualquier instancia que se me convoquen”, afirmó Akly en contacto con el programa La Tarde en Directo de la Red Erbol.

El expresidente de YPFB explicó que viajó a Estados Unidos para atender una situación familiar, pero aseguró que ha cumplido los pasos respectivos a su programación de vuelo. Detalló que está acompañando a su suegra en un tema médico.

“Estoy regresando en un par de días al país, dentro de lo que tenía programado. No he salido del país de manera irregular”, recalcó Akly.

Horas antes el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado donde calificó de irregular la salida de Akly, debido a que vulnera la Ley de Arraigo de exautoridades. En ese sentido, instruyó una investigación para determinar responsabilidades.

En su descargo, Akly explicó que el objetivo de la Ley de Arraigo consiste en que exfuncionarios respondan a cualquier requerimiento de información y presentación de informes. Dijo que, en su caso, ha sido bastante formal y realizó un seguimiento a las convocatorias que se le realiza.

Detalló que existen procesos donde está incluido como testigo, respecto a los contratos de crudo y el tema de la calidad de la gasolina. Aseguró que en ambos casos ha participado.